"Легализация денег". В СБУ сказали, почему обыскивали квартиру Верланова

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в рамках дела о легализации денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, сообщили агентству Интерфакс-Украина в СБУ.

“По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков”, - добавили в ведомстве.

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Ранее Верланов сообщил, что утром 7 мая к нему домой пришла с обысками СБУ. По его словам, сотрудники СБУ не сообщили, что именно искали.

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