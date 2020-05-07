Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Легализация денег". В СБУ сказали, почему обыскивали квартиру Верланова

"Легализация денег". В СБУ сказали, почему обыскивали квартиру Верланова
07.05.2020, 15:38

СБУ 7 мая проводит более сотни обысков по стране в деле о легализации средств и финансировании терроризма. По этому делу пришли и к Верланову

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в рамках дела о легализации денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, сообщили агентству Интерфакс-Украина в СБУ.

“По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков”, - добавили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее Верланов сообщил, что утром 7 мая к нему домой пришла с обысками СБУ. По его словам, сотрудники СБУ не сообщили, что именно искали.

Читайте также: Экс-глава налоговой Сергей Верланов: отставка, НДС-схемы и дебаты с Уманским. Интервью

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Марина Кучук
Напишите нам
налоговая обыски сбу Сергей Верланов
Комментарии
Последние новости
 