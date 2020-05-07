Утром у экс-главы налоговой Верланова прошел обыск СБУ

7 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал Верланов.

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