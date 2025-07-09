Налоговая отчиталась об эффекте "писем счастья": 391 человек зарегистрировал ФОП

Государственная налоговая служба продолжит спрашивать происхождение средств у людей, которые получают подозрительное количество переводов

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Государственная налоговая служба сообщила о результатах майской кампании по рассылке "писем счастья" физическим лицам, регулярно получающим переводы без регистрации предпринимательской деятельности.

Основанием для отправки писем стали данные из Системы учета данных регистраторов расчетных операций за март-апрель 2025 года, согласно которым более 11 000 человек получили 256 600 денежных переводов на общую сумму свыше 498,2 млн грн.

Большинство плательщиков получило незначительное количество переводов на небольшие суммы, поэтому их информацию приняли во внимание для дальнейшего анализа, но 3000 налогоплательщикам направили письма с просьбой объяснить происхождение средств.

Например, один человек в апреле получил 111 платежей на сумму свыше 644 800 гривен, другой – 1065 платежей на сумму свыше 375 700 гривен.

По результатам отработки 391 человек зарегистрировался как ФОП. Только в отношении семи человек составили и передали в суд административные протоколы.

Государственная налоговая служба готовит еще 700 писем тем плательщикам, где есть возможность осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации.