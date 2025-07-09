Податкова відзвітувала про ефект "листів щастя": 391 людина зареєструвала ФОП
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Державна податкова служба повідомила про результати травневої кампанії з розсилання "листів щастя" фізичним особам, які регулярно отримують перекази без реєстрації підприємницької діяльності.

Підставою для надсилання листів стали дані з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій за березень-квітень 2025 року, згідно з якими понад 11 000 осіб отримали 256 600 грошових переказів на загальну суму понад 498,2 млн грн.

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Більшість платників отримала незначну кількість переказів на невеликі суми, тому їхню інформацію взяли до уваги для подальшого аналізу, але 3000 платникам податків надіслали листи з проханням пояснити походження коштів.

Наприклад, одна людина у квітні отримала 111 платежів на суму понад 644 800 гривень, інша – 1065 платежів на суму понад 375 700 гривень.

За результатами відпрацювання 391 особа зареєструвалась як ФОП. Лише щодо семи осіб склали й передали до суду адміністративні протоколи.

Державна податкова служба готує ще 700 листів тим платникам, де є ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

  • На початку квітня ДПС повідомила, що почала системно відстежувати онлайн-продаж. Під особливу увагу потрапили люди, які торгують через інтернет, а також ФОПи, що працюють без касових апаратів – реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).
податковаФОПгрошові перекази