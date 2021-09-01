Налоговая полиция арестовала недвижимость лидера партии "5.10" Балашова на 200 млн грн
Государственная фискальная служба (ГФС) обеспечила наложение ареста районными судом Киева по делу об уклонении налогов на 18 объектов недвижимости, стоимостью 200 млн грн, экс-народного депутата и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"Установлено, что гражданин Украины в течение 2018-2019 годов, находясь на территории Киева, умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн путем продажи недвижимого имущества другим лицам по заниженной стоимости", – говорится в сообщении.
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Геннадий Балашов обнародовал в Facebook подробности дела, уточнив, что речь идет о продаже им как физическим лицом в 2018 году квартиры в клубном доме New York в Печерском районе Киева.
По его словам, в 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешило Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов.
Согласно опубликованным Балашовым материалам, в 2012 году он приобрел жилой дом 1965 года постройки и земельный участок под ним. После этого в 2013 году старый дом был снесен и на его месте началось строительство многоэтажного здания New York площадью 1640,4 кв. м.
После завершения строительства собственность на весь дом была оформлена на Балашова. Затем в 2018 году он начал продавать квартиры в новом доме.
- 1 сентября 2021 года Кабмин назначил Анатолия Александрова временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы. Он сменил Вадима Мельника, возглавившего Бюро экономической безопасности.
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