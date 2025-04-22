Налоговая пообещала не штрафовать за продажу личных вещей на OLX
В налоговой отметили, что информация о том, что якобы налоговая начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи – не соответствует действительности.
Напомним, что в начале апреля Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что начала системно отслеживать онлайн-продажи. Под особое внимание попали граждане, регулярно продающие что-то в интернете и получающие за это деньги без регистрации предпринимательской деятельности, а также ФЛП, работающие без кассовых аппаратов (РРО/ПРРО).
В соцсетях начали активно говорить о том, что теперь, даже продавая свои старые вещи на интернет-барахолках или ОЛХ, можно получить штраф от налоговой.
По запросу LIGA.net в ГНС ответили, что этот анализ не преследует цель осуществления тотального контроля и применения значительных сумм штрафных санкций, а направлен исключительно на вывод из тени части расчетов при продаже товаров. В частности, продажа которых происходит на различных платформах, маркетплейсах или с помощью почтовых операторов и т.д.
"Отмечаем, что продажа индивидуального имущества (личных вещей) не является предметом интереса налоговых органов и не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства. ГНС разграничивает несистематические продажи собственных подержанных вещей и системную предпринимательскую деятельность по продаже товаров гражданами на маркетплейлистах и в социальных сетях", — отметили в ГНС, отвечая на запрос.
Поэтому сейчас только продавцы, осуществляющие системную продажу товаров в течение значительного промежутка времени с целью получения прибыли, являются объектом контроля со стороны ГНС на предмет декларирования доходов.
В ГНС отметили, что:
– продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства;
- только систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей;
- усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.
- С 1 марта ГНС получает из системы учета данных расчетных операций данные о гражданах, систематически получающих средства от продажи товаров без регистрации предпринимательской деятельности, и физических лиц-предпринимателей, получающих средства, но не использующих зарегистрированные регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО).