Профильный комитет Верховной Рады поддержал "антиахметовский" законопроект

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект Кабмина №5600, предполагающий повышение налогов и сборов фактически во всех сферах экономики. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев на своем telegram-канале.

За такое рещение проголосовали 18 народных депутатов, девять воздержались, трое против. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Также члены комитета проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс. Они касаются экологического налога, недвижимости, промышленности, энергетики. Больше всего эти изменения повлияют именно на бизнес-империю олигарха Рината Ахметова.

В частности документ предлагает увеличить ренту за добычу железной руды, повысить ставки налогов за использование воды и лесов, экологического налога и акциза на алкоголь. Это должно принести 1,6 млрд грн. Законопроект предусматривает борьбу с уклонением от уплаты рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизов на табачные изделия. Это должно принести 4,5 млрд грн. Предлагается ввести минимальный налог с 1 гектара товарной с/х земли в размере 4,5% от стоимости земли. Также хотят ограничить возмещения НДС для посредников по продаже потребительских товаров. Это должно принести еще 13,3 млрд грн. Документ также должен освободить от уплаты НДФЛ и военного сбора кредитные программы "5-7-9" и "Доступная ипотека".

Против принятия законопроекта выступали Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация, считая, что повышение налогов ухудшит инвестиционную привлекательность Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), указывало, что законопроект имеет коррупционные факторы и его нужно доработать.

Роман Брыль

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