Профильный комитет Верховной Рады поддержал "антиахметовский" законопроект
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект Кабмина №5600, предполагающий повышение налогов и сборов фактически во всех сферах экономики. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев на своем telegram-канале.
За такое рещение проголосовали 18 народных депутатов, девять воздержались, трое против.
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Также члены комитета проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения.
В частности документ предлагает увеличить ренту за добычу железной руды, повысить ставки налогов за использование воды и лесов, экологического налога и акциза на алкоголь. Это должно принести 1,6 млрд грн.
Законопроект предусматривает борьбу с уклонением от уплаты рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизов на табачные изделия. Это должно принести 4,5 млрд грн.
Предлагается ввести минимальный налог с 1 гектара товарной с/х земли в размере 4,5% от стоимости земли. Также хотят ограничить возмещения НДС для посредников по продаже потребительских товаров. Это должно принести еще 13,3 млрд грн.
Документ также должен освободить от уплаты НДФЛ и военного сбора кредитные программы "5-7-9" и "Доступная ипотека".
Против принятия законопроекта выступали Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация, считая, что повышение налогов ухудшит инвестиционную привлекательность Украины.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), указывало, что законопроект имеет коррупционные факторы и его нужно доработать.
- 11 мая 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможное повышение налогов будет касаться отдельных направлений. Детали – тут. 12 мая Кабмин одобрил законопроект, который, по мнению правительства, позволит увеличить налоговые поступления на 60 млрд грн в год.
- 3 июня Кабмин предложил в законопроекте №5600 повысить в разы ставки экологического налога. Также предложено ввести налогообложение неоформленных земельных участков, которые фактически используются.
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