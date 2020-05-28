Налоговый закон доработают с учетом пожеланий бизнеса - Офис президента

Изменения в новый налоговый закон (законопроект 1210) предложат в течение двух недель, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив после встречи с представителями бизнеса 28 мая.
“Ключевые проблемные вопросы общие - это дает надежду, что мы быстро найдем консенсус, доработаем законопроект и получим результат”, - написала она в Facebook.
Среди основных моментов, которые беспокоят бизнес, Ковалив назвала:
- необходимость отсрочки отдельных положений закона 1210;
- угроза злоупотреблений проверками со стороны контролирующих органов;
- однозначное толкование налогового законодательства и прозрачные правила администрирования.
Кроме представителей бизнес ассоциаций на встрече присутствовали глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, депутаты, представители Минфина и Государственной налоговой службы.
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