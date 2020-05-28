Налоговый закон доработают с учетом пожеланий бизнеса - Офис президента

Изменения в новый налоговый закон (законопроект 1210) предложат в течение двух недель, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив после встречи с представителями бизнеса 28 мая.

“Ключевые проблемные вопросы общие - это дает надежду, что мы быстро найдем консенсус, доработаем законопроект и получим результат”, - написала она в Facebook.

Среди основных моментов, которые беспокоят бизнес, Ковалив назвала:

- необходимость отсрочки отдельных положений закона 1210;

- угроза злоупотреблений проверками со стороны контролирующих органов;

- однозначное толкование налогового законодательства и прозрачные правила администрирования.

Кроме представителей бизнес ассоциаций на встрече присутствовали глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, депутаты, представители Минфина и Государственной налоговой службы.

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Накануне Саакашвили заявил, что новый налоговый закон нужно срочно менять. По его словам, президент не хотел подписывать этот документ, но это было одним из условий Международного валютного фонда.

Законопроект 1210 был подписан президентом 21 мая. В то же время он обратился к Кабмину с предложением внести ряд изменений в закон.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров называли этот закон "налоговым террором" . Против него, в частности, выступили Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

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