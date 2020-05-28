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Налоговый закон доработают с учетом пожеланий бизнеса - Офис президента

Налоговый закон доработают с учетом пожеланий бизнеса - Офис президента
28.05.2020, 14:11

В Офисе президента обсудили с бизнесом налоговый закон 1210

Изменения в новый налоговый закон (законопроект 1210) предложат в течение двух недель, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив после встречи с представителями бизнеса 28 мая.

“Ключевые проблемные вопросы общие - это дает надежду, что мы быстро найдем консенсус, доработаем законопроект и получим результат”, - написала она в Facebook.

Среди основных моментов, которые беспокоят бизнес, Ковалив назвала:

- необходимость отсрочки отдельных положений закона 1210;

- угроза злоупотреблений проверками со стороны контролирующих органов;

- однозначное толкование налогового законодательства и прозрачные правила администрирования.

Кроме представителей бизнес ассоциаций на встрече присутствовали глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, депутаты, представители Минфина и Государственной налоговой службы.

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  • Накануне Саакашвили заявил, что новый налоговый закон нужно срочно менять. По его словам, президент не хотел подписывать этот документ, но это было одним из условий Международного валютного фонда.
  • Законопроект 1210 был подписан президентом 21 мая. В то же время он обратился к Кабмину с предложением внести ряд изменений в закон.
  • В Совете предпринимателей при Кабинете министров называли этот закон "налоговым террором". Против него, в частности, выступили Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

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Марина Кучук
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