Нацбанк не покупает валюту вторую неделю подряд

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

За неделю Национальный банк Украины продал на межбанке 624,5 млн. долларов. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

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Согласно данным, с 19 по 23 августа Нацбанк продал 624,5 млн долларов, что на 105,9 млн долларов больше, чем на прошлой неделе. При этом в течение недели Нацбанк не покупал валюту.

Всего с начала года Нацбанк продал 19,64 млрд долларов, в то время как купил 118,6 млн долларов.

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