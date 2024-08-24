Нацбанк не купує валюту другий тиждень поспіль

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

За тиждень Національний банк України продав на міжбанку 624,5 млн доларів. Про це свідчить статистика НБУ.

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Згідно з даними, з 19 до 23 серпня Нацбанк продав 624,5 млн доларів, що на 105,9 млн доларів більше, ніж минулого тижня. Водночас протягом тижня Нацбанк не купував валюту.

Загалом від початку року Нацбанк продав 19,64 млрд доларів, тоді як купив 118,6 млн доларів.

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