Нацбанк оштрафовал микрофинансовую организацию "Є гроші" почти на 3 млн грн
Национальный банк Украины в понедельник, 1 декабря, применил штрафные санкции к финансовой компании "Є гроші" из-за многочисленных нарушений прав потребителей при предоставлении микрокредитов, сообщается на сайте НБУ.
Основная проблема заключалась в том, что компания устанавливала дневную процентную ставку выше разрешенного законом максимума в 1%, что является прямым нарушением закона "О потребительском кредитовании".
Также компания требовала от клиентов дополнительные платежи, не учтенные в расчете дневной процентной ставки, применяла к клиентам штраф и пеню за одно и то же нарушение и тому подобное.
По результатам безвыездного надзора Национальный банк оштрафовал ООО "ФК "Є гроші" на общую сумму более 2,8 миллиона гривень, а также отправил письмо, в котором потребовал немедленно устранить все выявленные нарушения и принять меры, чтобы они впредь не повторялись.
Основной бенефициар компании, по данным на сайте НБУ, – Виолетта Полянская.
- 21 августа 2024 года после восьмимесячного переходного периода был полностью введен в действие закон 3498-IX в части требования о предельной ставке на кредиты.
- Однако в 2025 году НБУ сообщил, что большинство МФО не выполняют эту норму закона.
