Нацбанк оштрафовал микрофинансовую организацию "Є гроші" почти на 3 млн грн

Регулятор обнаружил еще одну компанию, которая превышает максимально разрешенную ставку 1% по микрокредитам

Национальный банк Украины в понедельник, 1 декабря, применил штрафные санкции к финансовой компании "Є гроші" из-за многочисленных нарушений прав потребителей при предоставлении микрокредитов, сообщается на сайте НБУ.

Основная проблема заключалась в том, что компания устанавливала дневную процентную ставку выше разрешенного законом максимума в 1%, что является прямым нарушением закона "О потребительском кредитовании".

Также компания требовала от клиентов дополнительные платежи, не учтенные в расчете дневной процентной ставки, применяла к клиентам штраф и пеню за одно и то же нарушение и тому подобное.

По результатам безвыездного надзора Национальный банк оштрафовал ООО "ФК "Є гроші" на общую сумму более 2,8 миллиона гривень, а также отправил письмо, в котором потребовал немедленно устранить все выявленные нарушения и принять меры, чтобы они впредь не повторялись.

Основной бенефициар компании, по данным на сайте НБУ, – Виолетта Полянская.