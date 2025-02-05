Нацбанк отозвал лицензию у финансовой компании, связанной с АИС Святаша

Регулятор решил применить меры воздействия к ООО "Кредо Солюшнс" и еще одной финкомпании

Дмитрий Святаш (фото - Новости Харькова)

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию на деятельность финансовой компании у двух небанковских финансовых учреждения. Речь идет о ООО "Кредо Солюшнс" и ООО "Финансовая компания "Капитал Джиринг", сообщила пресс-служба регулятора.

В ноябре 2024 года НБУ применил к обеим компаниям меры влияния для устранения выявленных при надзоре нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Основанием для принятия этих решений явилась недостаточность у компаний собственного капитала.

ООО "Кредо Солюшнс", участником которого является компания "Неон Сити Групп", связана с группой компаний "АИС" и корпорацией "АИС" Дмитрия Святаша.

В июне 2024 года Печерский районный суд Киева приговорил Святаша к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в присвоении $50 млн кредита УкрСиббанка на развитие группы АИС и поддержке России.