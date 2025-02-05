Нацбанк отозвал лицензию у финансовой компании, связанной с АИС Святаша
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию на деятельность финансовой компании у двух небанковских финансовых учреждения. Речь идет о ООО "Кредо Солюшнс" и ООО "Финансовая компания "Капитал Джиринг", сообщила пресс-служба регулятора.
В ноябре 2024 года НБУ применил к обеим компаниям меры влияния для устранения выявленных при надзоре нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Основанием для принятия этих решений явилась недостаточность у компаний собственного капитала.
ООО "Кредо Солюшнс", участником которого является компания "Неон Сити Групп", связана с группой компаний "АИС" и корпорацией "АИС" Дмитрия Святаша.
В июне 2024 года Печерский районный суд Киева приговорил Святаша к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в присвоении $50 млн кредита УкрСиббанка на развитие группы АИС и поддержке России.
- Святаш был нардепом IV-VIII созывов. С 2006 года избирался от Партии регионов, 16 января 2014 голосовал за диктаторские законы. В Раду VIII созыва переизбирался как самовыдвиженец в округе №170 в Харькове, вошел во фракцию Возрождение. В 2019 году на этом же округе проиграл выборы кандидату от Слуги народа Андрею Одарченко.
- В 2019 году Святаш получил подозрения по делам о завладении 1,1 млрд грн УкрСиббанка и ложном декларировании, после чего был объявлен в розыск.
- 22 декабря 2022 года стало известно, что Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ, стала совладелицей бизнеса с Анжеликой Святаш – супругой Святаша.