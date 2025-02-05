Нацбанк відкликав ліцензію у фінансової компанії, пов'язаної з АІС Святаша

Регулятор вирішив застосувати заходи впливу до ТОВ "Кредо Солюшнс" і ще однієї фінкомпанії

Дмитро Святаш (фото - Новини Харкова)

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію на діяльність фінансової компанії у двох небанківських фінансових установ. Йдеться про ТОВ "Кредо Солюшнс" та ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг", повідомила пресслужба регулятора.

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У листопаді 2024 року НБУ застосував до обох компаній заходи впливу для усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Підставою для ухвалення цих рішень стала недостатність у компаній власного капіталу.

ТОВ "Кредо Солюшнс", учасником якого є компанія "Неон Сіті Груп", пов’язана з групою компаній "АІС" та корпорацією "АИС" Дмитра Святаша.

У червні 2024 року Печерський районний суд Києва засудив Святаша до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у привласненні $50 млн кредиту УкрСиббанку на розвиток групи АІС й підтримці Росії.