Нацбанк відкликав ліцензію у фінансової компанії, пов'язаної з АІС Святаша
Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію на діяльність фінансової компанії у двох небанківських фінансових установ. Йдеться про ТОВ "Кредо Солюшнс" та ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг", повідомила пресслужба регулятора.
У листопаді 2024 року НБУ застосував до обох компаній заходи впливу для усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Підставою для ухвалення цих рішень стала недостатність у компаній власного капіталу.
ТОВ "Кредо Солюшнс", учасником якого є компанія "Неон Сіті Груп", пов’язана з групою компаній "АІС" та корпорацією "АИС" Дмитра Святаша.
У червні 2024 року Печерський районний суд Києва засудив Святаша до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у привласненні $50 млн кредиту УкрСиббанку на розвиток групи АІС й підтримці Росії.
- Святаш був нардепом IV-VIII скликань. З 2006 року обирався від Партії регіонів, 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони. До Ради VIII скликання переобирався як самовисуванець в окрузі №170 у Харкові, увійшов до фракції Відродження. 2019-го на цьому ж окрузі програв вибори кандидату від Слуги народу Андрію Одарченку.
- У 2019 році Святаш отримав підозри у справах про заволодіння 1,1 млрд грн УкрСиббанку та неправдиве декларування, після чого був оголошений у розшук.
- 22 грудня 2022 року стало відомо, що Єлизавета Пєскова, дочка прессекретаря президента РФ, стала співвласницею бізнесу з Анжелікою Святаш – дружиною Святаша.