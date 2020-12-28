Нацбанк продал на межбанке $43,1 млн
28.12.2020, 11:30
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21-24 декабря Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $43,1 млн, говорится в отчете регулятора.
Все $43,1 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты.
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Сообщается, что центробанк не покупал валюту.
С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $ 4,93 млрд и продал на $ 3,84 млрд. Таким образом, с началу 2020 года чистая покупка валюты составила $ 1,084 млрд.
- Во вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины впервые за месяц вышел с интервенциями на межбанковский валютный рынок.
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