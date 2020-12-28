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Нацбанк продал на межбанке $43,1 млн

28.12.2020, 11:30
Нацбанк продал на межбанке $43,1 млн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

21-24 декабря Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $43,1 млн, говорится в отчете регулятора.

Все $43,1 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты.

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Сообщается, что центробанк не покупал валюту.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $ 4,93 млрд и продал на $ 3,84 млрд. Таким образом, с началу 2020 года чистая покупка валюты составила $ 1,084 млрд.

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Наталия Софиенко
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