Курс гривни падает. НБУ впервые за месяц продает валюту на межбанке

Во вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины впервые за месяц вышел с интервенциями на межбанковский валютный рынок.

"Вчера Нацбанк был вынужден продать из резервов чуть более $20 млн… Ориентировочно 2-3 млрд грн, в которые могли зайти нерезиденты, очевидно было недостаточно, чтобы курс не пошел вверх", – написал в Facebook аналитик ICU Михаил Демкив.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По его данным, пока что исходящие платежи из Госказначейства в банковскую систему не сильно превышают входящие. То есть деньги, в большей степени, еще на ЕКС (Едином казначейском счете), отметил аналитик.

Сегодня, 23 декабря, НБУ также вышел на межбанк с продажей валюты.

15 декабря Минфин провел аукционы по продаже девяти выпусков ОВГЗ и привлек рекордную сумму в 51,39 млрд грн.

Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках 23 декабря вырос на 21,4 коп – до 28,23 грн. Курс продажи вырос на 20,45 коп – до 28,55 грн.

Минувшая неделя началась неплохо для гривни. Сначала курс опустился до одного из самых низких значений с сентября, однако после этого доллар быстро вернулся в диапазон "28+" грн/$. Каким будет курс доллара накануне рождественско-новогодних праздников, читайте тут.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.