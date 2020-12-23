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Курс гривни падает. НБУ впервые за месяц продает валюту на межбанке

23.12.2020, 15:28
Курс гривни падает. НБУ впервые за месяц продает валюту на межбанке - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Во вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины впервые за месяц вышел с интервенциями на межбанковский валютный рынок.

"Вчера Нацбанк был вынужден продать из резервов чуть более $20 млн… Ориентировочно 2-3 млрд грн, в которые могли зайти нерезиденты, очевидно было недостаточно, чтобы курс не пошел вверх", – написал в Facebook аналитик ICU Михаил Демкив.

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По его данным, пока что исходящие платежи из Госказначейства в банковскую систему не сильно превышают входящие. То есть деньги, в большей степени, еще на ЕКС (Едином казначейском счете), отметил аналитик.

Сегодня, 23 декабря, НБУ также вышел на межбанк с продажей валюты.

  • 15 декабря Минфин провел аукционы по продаже девяти выпусков ОВГЗ и привлек рекордную сумму в 51,39 млрд грн.
  • Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках 23 декабря вырос на 21,4 коп – до 28,23 грн. Курс продажи вырос на 20,45 коп – до 28,55 грн.
  • Минувшая неделя началась неплохо для гривни. Сначала курс опустился до одного из самых низких значений с сентября, однако после этого доллар быстро вернулся в диапазон "28+" грн/$. Каким будет курс доллара накануне рождественско-новогодних праздников, читайте тут.

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Юрий Тарасовский
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