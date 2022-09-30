Нацбанк разрешил компаниям переводить валюту на счета своих зарубежных филиалов

Национальный банк Украины разрешил компаниям переводить средства на счета своих подразделений и филиалов за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Компаниям разрешено переводить валюту на счета филиалов при соблюдении нескольких условий, уточняют в Нацбанке.

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В частности, такие переводы возможны только для покрытия расходов на содержание филиалов или подразделений.

Ежемесячный объем переводов не должен превышать четвертой части общей суммы средств, которую бизнес перевел в 2021 году за границу для содержания своих подразделений.

Также, переводы должны производиться за счет имеющейся у бизнеса собственной иностранной валюты.

Учитывая, что переводы на счета филиалов будут осуществляться бизнесом за счет уже имеющейся у них валюты, соответствующее разрешение не будет оказывать давление на международные резервы Украины.

При этом такие переводы будут способствовать улучшению работы украинского бизнеса по продвижению своих товаров на внешние рынки, уверены в НБУ.

30 сентября НБУ запретил частные переводы с гривневых карточек на карты иностранных банков.

30 сентября Нацбанк увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозитах.

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Роман Бриль

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