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Нацбанк разрешил компаниям переводить валюту на счета своих зарубежных филиалов

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 14:29
Нацбанк разрешил компаниям переводить валюту на счета своих зарубежных филиалов - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины разрешил компаниям переводить средства на счета своих подразделений и филиалов за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Компаниям разрешено переводить валюту на счета филиалов при соблюдении нескольких условий, уточняют в Нацбанке.  

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В частности, такие переводы возможны только для покрытия расходов на содержание филиалов или подразделений. 

Ежемесячный объем переводов не должен превышать четвертой части общей суммы средств, которую бизнес перевел в 2021 году за границу для содержания своих подразделений. 

Также, переводы должны производиться за счет имеющейся у бизнеса собственной иностранной валюты. 

Учитывая, что переводы на счета филиалов будут осуществляться бизнесом за счет уже имеющейся у них валюты, соответствующее разрешение не будет оказывать давление на международные резервы Украины.  

При этом такие переводы будут способствовать улучшению работы украинского бизнеса по продвижению своих товаров на внешние рынки, уверены в НБУ. 

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Роман Бриль
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