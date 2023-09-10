Нацбанк сократил чистую продажу валюты за неделю более чем вдвое

Национальный банк за неделю сократил объем чистой продажи валюты более чем вдвое, снизив ее до 300 миллионов долларов.

За первую неделю сентября чистая продажа долларов Национальным банком составила 302,3 миллиона долларов, что является значительным спадом по сравнению с показателями в 638,3 миллиона долларов на предыдущей неделе.

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Согласно информации регулятора, с 4 по 8 сентября объем покупки валюты остался низким и составил лишь 0,5 миллиона долларов, в то время как объем продаж сократился с 638,3 миллиона долларов до 302,7 миллиона долларов.

На наличном валютном рынке по результатам этой недели доллар подорожал на 10 копеек и приблизился к уровню 38 гривен за один доллар.