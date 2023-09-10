Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень більш ніж удвічі

Національний банк за тиждень скоротив обсяг чистого продажу валюти більш ніж удвічі, знизивши його до 300 мільйонів доларів.

За перший тиждень вересня чистий продаж доларів Національним банком становив 302,3 мільйона доларів, що є значним спадом порівняно з показниками у 638,3 мільйона доларів на попередньому тижні.

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Згідно з інформацією регулятора, з 4 по 8 вересня обсяг купівлі валюти залишився низьким і становив лише 0,5 мільйона доларів, тоді як обсяг продажу скоротився з 638,3 мільйона доларів до 302,7 мільйона доларів.

На готівковому валютному ринку за результатами цього тижня долар подорожчав на 10 копійок і наблизився до рівня 38 гривень за один долар.