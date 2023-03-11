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Нацбанк сократил продажу валюты до минимума с начала года

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 09:35
Нацбанк сократил продажу валюты до минимума с начала года - Фото
Валюта фото: unsplash.com

С 6 по 10 марта 2023 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 2,40 млн долларов и продал 280,28 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило 277,88 млн долларов. Объем продаж минимальный с начала года.

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Таким образом, Нацбанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 282,84 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 61,30 млн долларов и продал 6 028,55 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 5 967,25 млн долларов.

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета из-за эмиссии гривни со стороны Нацбанка.

  • Национальный банк Украины хочет, чтобы напечатанные гривни не оказались на валютном рынке, ведь избыток средств создает угрозу для курса гривни к доллару.
Наталія Софієнко
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