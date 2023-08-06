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Нацбанк увеличил чистую продажу валюты в течение первой недели августа

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 16:34
Нацбанк увеличил чистую продажу валюты в течение первой недели августа - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины увеличил объем чистой продажи долларов в течение первой недели августа более чем на $100 миллионов. По данным регулятора, чистая продажа долларов составила $458,3 млн, что по сравнению с прошлой неделей июля, когда она составляла $349,3 млн.

Покупка валюты Национальным банком также выросла с $1,1 млн до $2 млн в течение указанного периода, а продажи увеличились с $350,5 млн до $460,3 млн.

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Временно на наличном рынке на этой неделе доллар потерял примерно 20 копеек в стоимости и котировался по курсу около 37,4 гривны за доллар.

В целом с начала текущего года Нацбанк приобрел на рынке $192,4 млн, в то время как продал $14,74 млрд.

Объем интервенций Национального банка в июле незначительно увеличился, достигнув $1,94 млрд по сравнению с $1,84 млрд в июне и $1,93 млрд в мае. Однако в июле международная финансовая поддержка составила примерно $4,4 млрд. Ожидается, что растущие в июне международные резервы на 4,5% и достигшие нового исторического максимума в $39 млрд, по итогам июля превысят этот рекорд и, по оценкам экспертов, достигнут $41 млрд.

Наталия Софиенко
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