$25,3 млрд составила международная бюджетная помощь с начала года

По состоянию на конец июля в общий фонд государственного бюджета поступило $25,3 млрд или 923,9 млрд грн от международных партнеров. Об этом сообщила Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласса .

Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1% всех поступлений общего фонда государственного бюджета.

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Крупнейшим донором украинского бюджета остается ЕС, который в этом году уже выделил $11,43 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США – $7,2 млрд грантовых средств.

"Это важно в условиях, когда доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5% ВВП", – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Кроме того, с начала года $3,59 млрд поступило в бюджет от Международного валютного фонда, $1,76 млрд – от Канады.

В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США – $11,99 млрд, ЕС – $7,96 млрд, МВФ – $2,69 млрд, Канады – $1,89 млрд.