Украине нужно будет $37 млрд международной помощи в 2024 году – НБУ
Национальный банк предупредил, что в 2024 году Украина все еще будет нуждаться в значительной международной помощи для финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ о пересмотре учетной ставки.
С начала 2023 года Украина получила около $27 млрд в форме кредитов и грантов от международных партнеров, что значительно превысило продажу валюты НБУ для балансировки валютного рынка. Благодаря этому государство имеет возможность покрывать значительный дефицит бюджета обращения за эмиссионным финансированием, а международные резервы Украины достигли исторического рекорда.
Ожидается, что по итогам этого года международная помощь составит $42 млрд.
"Международная поддержка будет оставаться очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы. Учитывая все еще значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году, нужно по меньшей мере $37 млрд", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Даже в случае завершения активных боевых действий высокие потребности во внешнем финансировании будут сохраняться из-за ограниченного экспорта и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления.
НБУ подчеркивает, что Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными партнерами.
- Основным финансовым донором Украины в 2023 году стал Европейский Союз с $9,76 млрд, США на втором месте с $7,2 млрд.
- 27 июля в государственный бюджет Украины поступило $1,5 млрд льготного финансирования под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка.
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