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Украине нужно будет $37 млрд международной помощи в 2024 году – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 14:48
Украине нужно будет $37 млрд международной помощи в 2024 году – НБУ - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк предупредил, что в 2024 году Украина все еще будет нуждаться в значительной международной помощи для финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ о пересмотре учетной ставки.

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С начала 2023 года Украина получила около $27 млрд в форме кредитов и грантов от международных партнеров, что значительно превысило продажу валюты НБУ для балансировки валютного рынка. Благодаря этому государство имеет возможность покрывать значительный дефицит бюджета обращения за эмиссионным финансированием, а международные резервы Украины достигли исторического рекорда.

Ожидается, что по итогам этого года международная помощь составит $42 млрд.

"Международная поддержка будет оставаться очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы. Учитывая все еще значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году, нужно по меньшей мере $37 млрд", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Даже в случае завершения активных боевых действий высокие потребности во внешнем финансировании будут сохраняться из-за ограниченного экспорта и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления.

НБУ подчеркивает, что Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными партнерами.

Андрей Водяный
НБУфинансовая помощьбюджет-2024
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