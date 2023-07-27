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Україні потрібно буде $37 млрд міжнародної допомоги у 2024 році – НБУ

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 14:48
Україні потрібно буде $37 млрд міжнародної допомоги у 2024 році – НБУ - Фото
Фото: НБУ

Національний банк попередив, що у 2024 році Україна все ще потребуватиме значної міжнародної допомоги для фінансування дефіциту державного бюджету. Про це йдеться у пресрелізі НБУ щодо перегляду облікової ставки.

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З початку 2023 року Україна отримала майже $27 млрд у формі кредитів та грантів від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку. Завдяки цьому держава має змогу покривати значний дефіцит бюджету звернення за емісійним фінансуванням, а міжнародні резерви України сягнули історичного рекорду.

Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне $42 млрд.

"Міжнародна підтримка залишатиметься дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності й у наступні роки. З огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше $37 млрд", – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Навіть у випадку завершення активних бойових дій високі потреби в зовнішньому фінансуванні зберігатимуться через обмежений експорт та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови.

НБУ наголошує, що Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами.

Андрій Водяний
НБУфінансова допомогабюджет-2024
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