$25,3 млрд склала міжнародна бюджетна допомога з початку року

Станом на кінець липня до загального фонду державного бюджету надійшло $25,3 млрд або 923,9 млрд грн від міжнародних партнерів. Про це повідомила Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Зовнішні ресурси за перше півріччя становили 49,1% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету.

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Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав $11,43 млрд пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США – $7,2 млрд грантових коштів.

"Це важливо в умовах, коли частка загального обсягу державного і гарантованого боргу на початок року вже сягнула 78,5% ВВП", – наголосила Роксолана Підласа.

Крім того, з початку року $3,59 млрд надійшло до бюджету від Міжнародного валютного фонду, $1,76 млрд – від Канади.

У 2022 році міжнародна бюджетна допомога склала $32,3 млрд. З них від США – $11,99 млрд, ЄС – $7,96 млрд, МВФ – $2,69 млрд, Канади – $1,89 млрд.

27 липня до державного бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.