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Нацбанк збільшив чистий продаж валюти протягом першого тижня серпня

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 16:34
Нацбанк збільшив чистий продаж валюти протягом першого тижня серпня - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Національний банк України збільшив обсяг чистого продажу доларів протягом першого тижня серпня на понад $100 мільйонів. За даними регулятора, чистий продаж доларів становив $458,3 млн, що порівняно з минулим тижнем липня, коли він становив $349,3 млн.

Купівля валюти Національним банком також зросла з $1,1 млн до $2 млн протягом зазначеного періоду, а продаж збільшився з $350,5 млн до $460,3 млн.

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Тимчасово, на готівковому ринку цього тижня долар втратив приблизно 20 копійок у вартості та котирувався за курсом близько 37,4 гривні за долар.

Загалом, з початку поточного року Нацбанк придбав на ринку $192,4 млн, тоді як продав $14,74 млрд.

Обсяг інтервенцій Національного банку в липні незначно збільшився, досягши $1,94 млрд, порівняно з $1,84 млрд у червні і $1,93 млрд у травні. Однак у липні міжнародна фінансова підтримка становила приблизно $4,4 млрд. Очікується, що міжнародні резерви, що зростали в червні на 4,5% і досягли нового історичного максимуму у $39 млрд, за підсумками липня перевищать цей рекорд і, за оцінками експертів, досягнуть $41 млрд.

Наталія Софієнко
Нацбанкпродаж валюти
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