Нацбанк увеличил продажу валюты на этой неделе вдвое

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 5 по 9 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $7 млн и продал $481,97 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $474,97 млн, свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, регулятор увеличил продажу валюты в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал $231,36 млн.

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С начала года НБУ купил на межбанке $3 096,71 млн и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал $17 334,68 млн и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило $14 237,97 млн и 1 678,14 млн евро.

5 сентября НБУ обновил валютные ограничения по увеличению объема наличной валюты.

7 сентября НБУ заявил, что будет подкреплять кассы в банках из-за дефицита наличной иностранной валюты.

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Наталія Софієнко

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