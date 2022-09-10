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Нацбанк увеличил продажу валюты на этой неделе вдвое

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 10:39
Нацбанк увеличил продажу валюты на этой неделе вдвое - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 5 по 9 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $7 млн и продал $481,97 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $474,97 млн, свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, регулятор увеличил продажу валюты в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал $231,36 млн.

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С начала года НБУ купил на межбанке $3 096,71 млн и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал $17 334,68 млн и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило $14 237,97 млн и 1 678,14 млн евро.

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Наталія Софієнко
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