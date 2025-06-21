Нацбанк увеличил продажу валюты за неделю до $724 миллионов

Национальный банк Украины увеличил продажу валюты до $724 млн за неделю, чтобы сдержать колебания курса гривни

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Национальный банк Украины за неделю с 16 по 20 июня продал на межбанковском рынке $724 миллиона. Это больше, чем неделей ранее, когда объем продаж составил $585,8 миллиона. Об этом свидетельствуют официальные данные регулятора.

В то же время НБУ на прошлой неделе не покупал валюту.

С начала 2025 года Нацбанк уже продал $16,2 миллиарда из валютных резервов, тогда как покупка составила всего $36,2 миллиона.

В мае продажи валюты из резервов выросли до $3 миллиардов. За весь 2024 год НБУ продал около $34,94 миллиарда, а купил – всего $130 миллионов. В 2023 году регулятор продал $28,8 миллиарда и купил $220 миллионов.

Национальный банк Украины продает валюту из резервов, чтобы поддерживать стабильность курса гривни на межбанковском рынке. Продажа долларов помогает регулировать предложение валюты, предотвращая чрезмерный рост курса доллара по отношению к гривне.

Когда курс валюты слишком быстро поднимается (гривня девальвирует), Нацбанк может продавать валюту, чтобы увеличить ее предложение и тем самым сдержать подорожание доллара. Это помогает избежать резких колебаний курса, что положительно влияет на экономику, бизнес и граждан.