Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень до $724 мільйонів

Національний банк України збільшив продаж валюти до $724 млн за тиждень, щоб стримати коливання курсу гривні

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Національний банк України протягом тижня з 16 до 20 червня продав на міжбанківському ринку $724 мільйони. Це більше, ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу становив $585,8 мільйона. Про це свідчать офіційні дані регулятора.

Водночас НБУ минулого тижня не купував валюту.

З початку 2025 року Нацбанк уже продав $16,2 мільярда з валютних резервів, тоді як купівля склала лише $36,2 мільйона.

У травні продаж валюти з резервів зріс до $3 мільярдів. За весь 2024 рік НБУ продав близько $34,94 мільярда, а купив – лише $130 мільйонів. У 2023 році регулятор продав $28,8 мільярда і купив $220 мільйонів.

Національний банк України продає валюту з резервів, щоб підтримувати стабільність курсу гривні на міжбанківському ринку. Продаж доларів допомагає регулювати пропозицію валюти, запобігаючи надмірному зростанню курсу долара стосовно гривні.

Коли курс валюти занадто швидко підіймається (гривня девальвує), Нацбанк може продавати валюту, щоб збільшити її пропозицію і тим самим стримати подорожчання долара. Це допомагає уникнути різких коливань курсу, що позитивно впливає на економіку, бізнес і громадян.