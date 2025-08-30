Нацбанк в последнюю неделю лета продал на межбанке $573 миллиона

Спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке в конце лета снизился

Национальный банк Украины на текущей неделе (25 августа – 29 августа) продал на межбанковском валютном рынке $573 млн. Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка в статистике о результатах валютных интервенций.

Это один из самых низких недельных показателей этого лета, но по сравнению с предыдущей неделей он увеличился на 4%.

С начала 2025 года Нацбанк продал на межбанке $23,3 млрд и купил $37,82 млн.

За 2024 год Национальный банк Украины продал на межбанке $35,3 млрд и купил $126,3 млн.

НБУ поддерживает устойчивость валютного рынка, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты путем поступлений международной помощи.

Нацбанк прогнозирует, что в целом в 2025-2026 годах спрос на иностранную валюту будет оставаться высоким, однако рекордные объемы внешнего финансирования позволят его компенсировать и даже нарастить резервы до $54 млрд.

С 2027 года, как надеется НБУ, спрос на иностранную валюту начнет сужаться, а предложение постепенно будет расти благодаря нормализации экономических условий.