Нацбанк в останній тиждень літа продав на міжбанку $573 мільйони

Попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку в кінці літа знизився

Фото: НБУ

Національний банк України на поточному тижні (25 серпня – 29 серпня) продав на міжбанківському валютному ринку $573 мільйони. Такі дані оприлюднено на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.

Це один з найнижчих тижневих показників цього літа, але порівняно з попереднім тижнем він збільшився на 4%.

З початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $23,3 млрд та купив $37,82 млн.

За 2024 рік Національний банк України продав на міжбанку $35,3 млрд та купив $126,3 млн.

НБУ підтримує стійкість валютного ринку, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти шляхом надходжень міжнародної допомоги.

Нацбанк прогнозує, що загалом у 2025-2026 роках попит на іноземну валюту залишатиметься високим, проте рекордні обсяги зовнішнього фінансування дадуть змогу його компенсувати й навіть наростити резерви до $54 млрд.

З 2027 року, як сподівається НБУ, попит на іноземну валюту почне звужуватися, а пропозиція поступово зростатиме завдяки нормалізації економічних умов.