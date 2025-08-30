Нацбанк в останній тиждень літа продав на міжбанку $573 мільйони
Національний банк України на поточному тижні (25 серпня – 29 серпня) продав на міжбанківському валютному ринку $573 мільйони. Такі дані оприлюднено на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.
Це один з найнижчих тижневих показників цього літа, але порівняно з попереднім тижнем він збільшився на 4%.
З початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $23,3 млрд та купив $37,82 млн.
За 2024 рік Національний банк України продав на міжбанку $35,3 млрд та купив $126,3 млн.
НБУ підтримує стійкість валютного ринку, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти шляхом надходжень міжнародної допомоги.
Нацбанк прогнозує, що загалом у 2025-2026 роках попит на іноземну валюту залишатиметься високим, проте рекордні обсяги зовнішнього фінансування дадуть змогу його компенсувати й навіть наростити резерви до $54 млрд.
З 2027 року, як сподівається НБУ, попит на іноземну валюту почне звужуватися, а пропозиція поступово зростатиме завдяки нормалізації економічних умов.
- З 3 жовтня 2023 року в Україні діє режим керованої гнучкості обмінного курсу, після того як НБУ відмовився від фіксованого курсу, запровадженого на початку повномасштабної війни.
