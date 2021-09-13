Нацбанк выпустит новую памятную монету: фото

Национальный банк 15 сентября введет в обращение памятную монету номиналом 5 грн. Она посвящена украинским спасателям, сообщается на сайте НБУ.

На лицевой стороне монеты изображен логотип Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На реверсе – спасатель с ребенком на руках и контур спасательного вертолета. Там также размещена надпись "Предотвратить. Спасти. Помочь".

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В мае НБУ ввел в обращение золотую монету "1 Гривня" тиражом в 500 штук. Детали – тут. 21 и 22 июля НБУ ввел в обращение три памятные монеты номиналом 2, 5 и 10 грн. Они посвящены герою Украины Василию Слипаку украинским маякам а также 25-летию принятия Конституции. Фото и детали – тут. Также Нацбанк выпустил памятную монету к 30-летию Независимости Украины.

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Александр Мясищев

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