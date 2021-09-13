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Нацбанк выпустит новую памятную монету: фото

13.09.2021, 19:05
Нацбанк выпустит новую памятную монету: фото - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Национальный банк 15 сентября введет в обращение памятную монету номиналом 5 грн. Она посвящена украинским спасателям, сообщается на сайте НБУ.

На лицевой стороне монеты изображен логотип Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На реверсе – спасатель с ребенком на руках и контур спасательного вертолета. Там также размещена надпись "Предотвратить. Спасти. Помочь".

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Александр Мясищев
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