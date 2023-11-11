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Нацбанк за неделю сократил чистую продажу валюты на $175 миллионов

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 16:12
Нацбанк за неделю сократил чистую продажу валюты на $175 миллионов - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до $387,8 млн, свидетельствуют данные регулятора.

Покупка валюты остается на не высоком уровне – $1,26 млн, однако существенно увеличилась продажа валюты клиентами банков: за четыре дня недели (без пятницы) она составила в среднем $206,6 млн в день по сравнению с $187,3 млн на прошлой неделе.

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По результатам недели курс гривны на межбанке укрепился на 0,63%, или на 23 копейки – до 36,0360 грн/$1, тогда как с конца июля 2022 года и по 3 октября Нацбанк удерживал официальный курс 36,5686 грн/$1.

В обменниках за неделю доллар подешевел примерно на 2 копейки – до уровня 37,68 грн/$1.

Наталия Софиенко
валютный рынокнацбанк
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