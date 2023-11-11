Нацбанк за тиждень скоротив чистий продаж валюти на $175 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня скоротився до $387,8 млн, свідчать дані регулятора.

Купівля валюти залишається на не високому рівні – $1,26 млн, проте суттєво збільшився продаж валюти клієнтами банків: за чотири дні тижня (без п'ятниці) вона склала в середньому $206,6 млн на день порівняно із $187,3 млн попереднього тижня.

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За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,63%, або на 23 копійки – до 36,0360 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1.

В обмінниках за тиждень долар подешевшав лише приблизно на 2 копійки – до рівня 37,68 грн/$1.