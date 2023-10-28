Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень до $675 млн
28.10.2023, 13:52
Долар, валюта (Фото: Pexels)
Чистий продаж доларів Національним банком у четвертий тиждень жовтня скоротився до $675,2 млн з $735,3 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.
Купівля валюти цього тижня трохи підросла, проте все одно залишається на низькому рівні – $1,6 млн.
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За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,1% або на 3,2 копійки – до 36,5 грн/$1. В обмінниках за тиждень долар подешевшав сильніше – приблизно на 11 копійок – до рівня 37,91 грн/$1.
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- Національний банк, який з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс на рівні 36,5686 грн/$, з 3 жовтня ввів курсові послаблення, якими фактично відмовився від фіксації.
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