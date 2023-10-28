RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень до $675 млн

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 13:52
Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень до $675 млн - Фото
Долар, валюта (Фото: Pexels)

Чистий продаж доларів Національним банком у четвертий тиждень жовтня скоротився до $675,2 млн з $735,3 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Купівля валюти цього тижня трохи підросла, проте все одно залишається на низькому рівні – $1,6 млн. 

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,1% або на 3,2 копійки – до 36,5 грн/$1. В обмінниках за тиждень долар подешевшав сильніше – приблизно на 11 копійок – до рівня 37,91 грн/$1.

Читайте також: Новий курс від Нацбанку. Чого очікувати українцям від валютних послаблень

  • Національний банк, який з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс на рівні 36,5686 грн/$, з 3 жовтня ввів курсові послаблення, якими фактично відмовився від фіксації.
Наталія Софієнко
Нацбанквалютний ринокНацбанк України
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 