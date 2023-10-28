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Нацбанк сократил чистую продажу валюты за неделю до $675 млн

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 13:52
Нацбанк сократил чистую продажу валюты за неделю до $675 млн - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Чистая продажа долларов Национальным банком в четвертую неделю октября сократилась до $675,2 млн с $735,3 млн неделей ранее, свидетельствуют данные регулятора.

Покупка валюты на этой неделе немного подросла, однако все равно остается на низком уровне – $1,6 млн.

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По результатам недели курс гривны на межбанке укрепился на 0,1% или на 3,2 копейки – до 36,5 грн/$1. В обменниках за неделю доллар подешевел сильнее – примерно на 11 копеек – до уровня 37,91 грн/$1.

Читайте также: Новый курс от Нацбанка. Чего ждать украинцам от валютных послаблений

  • Национальный банк, с конца июля 2022 года удерживавший официальный курс на уровне 36,5686 грн/$, с 3 октября ввел курсовые послабления, которыми фактически отказался от фиксации.
Наталия Софиенко
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