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Назад в 90-е. Объем иностранных инвестиций в Россию обвалился до уровня 1994 года

23.01.2021, 14:33
Назад в 90-е. Объем иностранных инвестиций в Россию обвалился до уровня 1994 года - Фото
Фото: ЕРА

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в 2020 году сократился на 95% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,4 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка РФ.  

Это самый низкий показатель ПИИ в Россию с 1994 года, отмечают в Bloomberg. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций в РФ составил $29 млрд.

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Падение инвестиций связано с ухудшением экономической ситуации в стране и в мире из-за пандемии COVID-19, глобальным падением цен на энергоресурсы и туманными перспективами российской добывающий промышленности, объясняют в агентстве.

По данным МВФ, 60% всех иностранных инвестиций, вложенных в Россию с начала 90-ых, исходят от офшорных компаний с "российскими корнями". Согласно российской официальной статистике, крупнейшей страной-инвестором в Россию является Кипр.

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Роман Брыль
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