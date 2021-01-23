Назад в 90-е. Объем иностранных инвестиций в Россию обвалился до уровня 1994 года
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в 2020 году сократился на 95% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,4 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка РФ.
Это самый низкий показатель ПИИ в Россию с 1994 года, отмечают в Bloomberg. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций в РФ составил $29 млрд.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Падение инвестиций связано с ухудшением экономической ситуации в стране и в мире из-за пандемии COVID-19, глобальным падением цен на энергоресурсы и туманными перспективами российской добывающий промышленности, объясняют в агентстве.
По данным МВФ, 60% всех иностранных инвестиций, вложенных в Россию с начала 90-ых, исходят от офшорных компаний с "российскими корнями". Согласно российской официальной статистике, крупнейшей страной-инвестором в Россию является Кипр.
- 25 мая 2019 года издание The Bell подсчитало, что за 2018 год чистый отток кипрских инвестиций из России составил рекордные $10,3 млрд. Это самый крупный показатель за 12 лет подсчетов по всем странам мира.
- 13 января 2021 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии