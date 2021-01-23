Назад в 90-е. Объем иностранных инвестиций в Россию обвалился до уровня 1994 года

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в 2020 году сократился на 95% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,4 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Это самый низкий показатель ПИИ в Россию с 1994 года, отмечают в Bloomberg. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций в РФ составил $29 млрд.

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Падение инвестиций связано с ухудшением экономической ситуации в стране и в мире из-за пандемии COVID-19, глобальным падением цен на энергоресурсы и туманными перспективами российской добывающий промышленности, объясняют в агентстве.

По данным МВФ, 60% всех иностранных инвестиций, вложенных в Россию с начала 90-ых, исходят от офшорных компаний с "российскими корнями". Согласно российской официальной статистике, крупнейшей страной-инвестором в Россию является Кипр.

25 мая 2019 года издание The Bell подсчитало, что за 2018 год чистый отток кипрских инвестиций из России составил рекордные $10,3 млрд. Это самый крупный показатель за 12 лет подсчетов по всем странам мира.

13 января 2021 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора.

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Роман Брыль

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