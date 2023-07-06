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Назначения в Фонде госимущества: у главы появились два новых заместителя. Кто они

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 17:32
Назначения в Фонде госимущества: у главы появились два новых заместителя. Кто они - Фото
Новые заместители главы ФГИ Людмила Дараган и Александр Федоришин (Фото: ФГИ/Facebook)

На должности заместителей председателя Фонда госимущества назначены Александр Федоришин и Людмила Дараган. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.   

Новые зампреды ранее занимали руководящие должности в ФГИ. 

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Александр Федоришин до назначения возглавлял Департамент корпоративных прав государства в ФГИ.  

Имеет юридическое образование и многолетний опыт в вопросах корпоративного права. Адвокат. Кандидат юридических наук. Учредил собственную юридическую компанию.

С 2016 по 2020 год был третейским судьей и членом президиума Постоянно действующего третейского суда при Торгово-промышленной палате Украины. Являлся преподавателем и доцентом кафедры Академии адвокатуры Украины, сейчас преподает на программах МВА в Международном институте бизнеса.  

Людмила Дараган до назначения на должность заместителя председателя ФГИ была руководителем Аппарата Фонда. 

Имеет юридическое образование (юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко). С 2019 по 2022 год работала государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины, где наладила систему организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.  

Исполняющим обязанности руководителя Аппарата Фонда назначен Никита Никитенко.  

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Роман Брыль
ФГИзаместительРустем Умеров
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