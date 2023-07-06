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ФГИ привлек в бюджет рекордную сумму от приватизации в первом полугодии

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 15:06
ФГИ привлек в бюджет рекордную сумму от приватизации в первом полугодии - Фото
Фото: depositphotos.com

Приватизация принесла в госбюджет 1,82 млрд грн за первое полугодие 2023 года. За аналогичный период трех предыдущих лет приватизация принесла почти ту же сумму. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.   

Средний показатель привлеченных от приватизации средств за предыдущие 10 лет составлял всего 267 млн грн, уточняют в ФГИ. 

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Среди знаковых продаж в первом полугодии 2023 года ФГИ отмечает приватизацию гостиницы Эрмитаж в Киеве, которая стала крупнейшей продажей во время полномасштабного вторжения (373 млн грн) и продажу первого морского порта в истории Украины (Усть-Дунайск за 201 млн грн).   

Большинство покупателей государственных активов — украинские инвесторы. 

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Роман Брыль
госбюджетприватизацияФГИ
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