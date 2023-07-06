ФГИ привлек в бюджет рекордную сумму от приватизации в первом полугодии

Приватизация принесла в госбюджет 1,82 млрд грн за первое полугодие 2023 года. За аналогичный период трех предыдущих лет приватизация принесла почти ту же сумму. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Средний показатель привлеченных от приватизации средств за предыдущие 10 лет составлял всего 267 млн грн, уточняют в ФГИ.

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Среди знаковых продаж в первом полугодии 2023 года ФГИ отмечает приватизацию гостиницы Эрмитаж в Киеве, которая стала крупнейшей продажей во время полномасштабного вторжения (373 млн грн) и продажу первого морского порта в истории Украины (Усть-Дунайск за 201 млн грн).

Большинство покупателей государственных активов — украинские инвесторы.

26 апреля 2023 года ФГИ перечислил в государственный бюджет 902 млн грн от приватизации в первом квартале 2023 года.

4 июля Фонд госимущества выставил на продажу завод "Смолы" – самый дорогой объект за время войны.

5 июля в Ровенской области зафиксирован рекорд приватизации: за Ровноторф предложили 205 млн грн.

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