ФДМ залучив до бюджету рекордну суму від приватизації у першому півріччі

Приватизація принесла до держбюджету 1,82 млрд грн за перше півріччя 2023 року. За аналогічний період трьох попередніх років приватизація принесла майже таку ж суму. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Середній показник залучених від приватизації коштів за попередні 10 років становив лише 267 млн грн, уточнюють у ФДМ.

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Серед знакових продажів у першому півріччі 2023 року ФДМ відзначає приватизацію готелю "Ермітаж" у Києві, який став найбільшим продажем під час повномасштабного вторгнення (373 млн грн) та продаж першого в історії України морського порту (Усть-Дунайськ за 201 млн грн).

Більшість покупців державних активів – українські інвестори.

26 квітня 2023 року ФДМ перерахував до державного бюджету 902 млн грн від приватизації у першому кварталі 2023 року.

4 липня Фонд держмайна виставив на продаж завод "Смоли" – найдорожчий об'єкт за час війни.

5 липня на Рівненщині зафіксовано рекорд приватизації: за Рівноторф запропонували 205 млн грн.

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