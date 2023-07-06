RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ФДМ залучив до бюджету рекордну суму від приватизації у першому півріччі

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 15:06
ФДМ залучив до бюджету рекордну суму від приватизації у першому півріччі - Фото
Фото: depositphotos.com

Приватизація принесла до держбюджету 1,82 млрд грн за перше півріччя 2023 року. За аналогічний період трьох попередніх років приватизація принесла майже таку ж суму. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Середній показник залучених від приватизації коштів за попередні 10 років становив лише 267 млн грн, уточнюють у ФДМ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Серед знакових продажів у першому півріччі 2023 року ФДМ відзначає приватизацію готелю "Ермітаж" у Києві, який став найбільшим продажем під час повномасштабного вторгнення (373 млн грн) та продаж першого в історії України морського порту (Усть-Дунайськ за 201 млн грн).

Більшість покупців державних активів – українські інвестори.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Роман Бриль
приватизаціяФДМДержбюджет
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 