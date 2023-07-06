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Призначення у Фонді держмайна: у голови з'явилися два нові заступники. Хто вони

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 17:32
Призначення у Фонді держмайна: у голови з'явилися два нові заступники. Хто вони - Фото
Нові заступники голови ФДМ Людмила Дараган та Олександр Федоришин (Фото: ФДМ/Facebook)

На посади заступників голови Фонду держмайна призначено Олександра Федоришина та Людмилу Дараган. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Нові заступники голови раніше обіймали керівні посади у ФДМ.

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Олександр Федоришин до призначення очолював Департамент корпоративних прав держави у ФДМ.

Має юридичну освіту та багаторічний досвід у питаннях корпоративного права. Адвокат. Кандидат юридичних наук. Заснував власну юридичну організацію.

З 2016 до 2020 року був третейським суддею та членом президії Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. Був викладачем та доцентом кафедри Академії адвокатури України, зараз викладає на програмах МВА у Міжнародному інституті бізнесу.

Людмила Дараган до призначення на посаду заступника голови ФДМ була керівником Апарату Фонду.

Має юридичну освіту (юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка). З 2019 до 2022 року працювала державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України, де налагодила систему організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Виконувачем обов'язків керівника Апарату Фонду призначено Нікіту Нікітенка.

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Роман Бриль
ФДМРустем Умєровзаступник
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