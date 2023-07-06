Призначення у Фонді держмайна: у голови з'явилися два нові заступники. Хто вони

На посади заступників голови Фонду держмайна призначено Олександра Федоришина та Людмилу Дараган. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Нові заступники голови раніше обіймали керівні посади у ФДМ.

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Олександр Федоришин до призначення очолював Департамент корпоративних прав держави у ФДМ.

Має юридичну освіту та багаторічний досвід у питаннях корпоративного права. Адвокат. Кандидат юридичних наук. Заснував власну юридичну організацію.

З 2016 до 2020 року був третейським суддею та членом президії Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. Був викладачем та доцентом кафедри Академії адвокатури України, зараз викладає на програмах МВА у Міжнародному інституті бізнесу.

Людмила Дараган до призначення на посаду заступника голови ФДМ була керівником Апарату Фонду.

Має юридичну освіту (юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка). З 2019 до 2022 року працювала державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України, де налагодила систему організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Виконувачем обов'язків керівника Апарату Фонду призначено Нікіту Нікітенка.

7 вересня 2022 року Верховна Рада затвердила Рустема Умєрова головою Фонду держмайна.

У першому півріччі 2023 року ФДМ залучив до бюджету рекордну суму від приватизації.

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