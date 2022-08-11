НБУ аннулировал лицензию еще одной сети обменников

Национальный банк аннулировал лицензии на торговлю валютой сети обменников "Финансовая компания Голден групп". Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Компанию наказали за нарушение требований валютного законодательства.

В частности, компания осуществляла операции с валютой без их документального оформления и с другими нарушениями, сообщили в НБУ.

В НБУ также отметили, что компания препятствовала проведению внеплановой проверки инспекторами регулятора.

"Финансовая компания Голден групп" занимали около 0,15% рынка наличного обмена валют и имела 18 пунктов обмена валют.

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5 августа НБУ аннулировал лицензии четырем крупным сетям обменников, доля которых на рынке составляла 15%.

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Наталия Фреик

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