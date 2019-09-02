Сделки 24/7. Банки впервые будут круглосуточно принимать платежи

НБУ предполагает, что с 1 апреля 2020 года Система электронных платежей (СЭП) НБУ начнет работать в режиме 23/7. Переход на 24-часовой режим работы планируется в 2021 году. Об этом в интервью LIGA.net рассказал директор Департамента платежных систем НБУ Александр Яблунивский.

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По его словам, круглосуточный прием платежей возможен в Украине одновременно с переходом на открытый стандарт ISO 20022 (международный стандарт обмена электронными сообщениями между участниками финансового рынка).

«Нацбанк надеется, что основными рельсами, транспортом для операций, инициированных в рамках открытого банкинга, будет именно новая СЭП с возможностью мгновенных платежей», - отметил Яблунивский.