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Сделки 24/7. Банки впервые будут круглосуточно принимать платежи

Сделки 24/7. Банки впервые будут круглосуточно принимать платежи
02.09.2019, 16:22

Круглосуточная обработка платежей будет доступна украинским клиентам в 2021 году

НБУ предполагает, что с 1 апреля 2020 года Система электронных платежей (СЭП) НБУ начнет работать в режиме 23/7. Переход на 24-часовой режим работы планируется в 2021 году. Об этом в интервью LIGA.net рассказал директор Департамента платежных систем НБУ Александр Яблунивский.

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По его словам, круглосуточный прием платежей возможен в Украине одновременно с переходом на открытый стандарт ISO 20022 (международный стандарт обмена электронными сообщениями между участниками финансового рынка).

«Нацбанк надеется, что основными рельсами, транспортом для операций, инициированных в рамках открытого банкинга, будет именно новая СЭП с возможностью мгновенных платежей», - отметил Яблунивский.

  • Сейчас работа системы ограничивается операционным днем банков – с 8 до 19:00.
  • Как уточнили в НБУ, переход на 23/7 не означает, что все банки будут обязаны продлить работу своих систем – на первом этапе это будет добровольная опция. Потенциально, СЭП и вся банковская система будут работать круглосуточно ожидают в Нацбанке.
  • 2 сентября НБУ объявил, что Яблунивский покинул свой пост после двух лет работы в регуляторе. Нового главу "платежного" департамента выберут на открытом конкурсе.
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платежи СЭП
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