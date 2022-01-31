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НБУ хотел поднять ставку до 11%, но не рискнул

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 15:22
НБУ хотел поднять ставку до 11%, но не рискнул - Фото
Фото: depositphotos.com

Комитет по монетарной политике Национального банка обсуждал повышение учетной ставки в январе до 11%. За повышение сразу на 2 п.п. высказались семь из десяти членов КМП, говорится в пресс-релизе НБУ.

"Учитывая динамическое изменение ситуации и высокую неопределенность, обсуждались разные сценарии монетарной реакции НБУ – от повышения учетной ставки на 1 и. п. до ее повышения сразу на 3 и. п.", – отметили в НБУ.

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Все участники дискуссии единодушно высказались в пользу усиления монетарной политики. Они также согласились, что повышение учетной ставки на 0,5 в. п. будет недостаточным для сдерживания инфляционного давления, даже учитывая благоприятные эффекты от хороших урожаев и постепенной корректировки мировых цен на сырье, продовольствие и логистику.

Несмотря на общий консенсус по поводу продолжения цикла усиления монетарной политики, мнения по поводу оптимального шага учетной ставки разделились. Семь членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 11% в январе.

"Эти участники дискуссии согласились, что нагнетание информационной среды вокруг потенциальной военной агрессии существенно разбалансирует ожидания участников рынка. Ситуация будет оставаться напряженной по меньшей мере в краткосрочном периоде. Бизнес, население и иностранные инвесторы очень чувствительно реагируют на новости относительно военных намерений России. Импорт рекордно дорогих энергоносителей является дополнительным фактором усиления спроса на валюту. В результате сохраняется значительное девальвационное давление, а премия за риск Украины остается сверхвысокой. Международные рынки капитала будут практически закрыты для Украины, пока не произойдет деэскалация", — сообщили в НБУ.

Отмечается, что два члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 10% в январе.

По их мнению, такой шаг более последовательный и понятный для участников рынка с учетом предыдущих монетарных решений и коммуникации НБУ. Они отметили, что практически все реализовавшиеся инфляционные риски учитывались НБУ при обсуждении предыдущих решений по учетной ставке, тем более – в декабре. Кроме того, инфляция прошла пик осенью и в дальнейшем замедляется. Единственное существенное изменение – ухудшение информационной среды вокруг возможного военного обострения со стороны России, что привело к усилению девальвационного давления на гривну.

"Все члены КМП согласились, что в ближайшие месяцы понадобится дальнейшее усиление монетарных условий для нивелирования инфляционного давления в 2022 году и возвращение инфляции к цели 5% в 2023 году", – отметили в Нацбанке.

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Наталия Софиенко
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НБУ учетная ставка
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