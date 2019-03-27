НБУ лишил валютной лицензии еще одну компанию

Национальный банк 26 марта 2019 года принял решение об отзыве (аннулировании) в ООО Стандарт Финанс Групп генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 20 ноября 2015 №166 (деятельность по обмену валют). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как говорится в сообщении, компания Стандарт Финанс Групп решила прекратить валютные операции и попросила НБУ отозвать лицензию.

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В феврале НБУ лишил лицензий КапиталТраст Секьюритиз, Сортис, Фоил Секьюритиз Юроп, Украинский фондовый центр.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал обменникам новые бессрочные лицензии.

Напомним, 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, которым НБУ ослабил более двадцати валютных ограничений.