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27.03.2019, 10:34

НБУ лишил валютной лицензии еще одну компанию

НБУ лишил валютной лицензии еще одну компанию

Компания Стандарт Финанс Групп лишилась генеральной лицензии на проведение валютных операций

Национальный банк 26 марта 2019 года принял решение об отзыве (аннулировании) в ООО Стандарт Финанс Групп генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 20 ноября 2015 №166 (деятельность по обмену валют). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как говорится в сообщении, компания Стандарт Финанс Групп решила прекратить валютные операции и попросила НБУ отозвать лицензию.

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В феврале НБУ лишил лицензий КапиталТраст Секьюритиз, Сортис, Фоил Секьюритиз Юроп, Украинский фондовый центр.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал обменникам новые бессрочные лицензии

Напомним, 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, которым НБУ ослабил более двадцати валютных ограничений.

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Теги: Стандарт Финанс Групп, валютная лицензия, валютообменные перации
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