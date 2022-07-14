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НБУ назвал последствия паритета евро и доллара для Украины: Может вырасти импорт из Европы

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 10:12
НБУ назвал последствия паритета евро и доллара для Украины: Может вырасти импорт из Европы - Фото
Фото: НБУ

Следствием паритета евро и доллара для Украины может стать увеличение объемов импорта из стран Еврозоны. Об этом в интервью BBC сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

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"Учитывая [потерю производственных мощностей и проблемы с логистикой], ослабление евро по отношению к доллару США не будет оказывать значительного влияния на динамику экспорта из Украины. Цена экспорта сейчас играет второстепенную роль. Зато ослабление евро удешевляет импорт из стран Еврозоны и может привести к росту его объемов", – сказал он.

По словам Николайчука, основная причина паритета евро и доллара – негативные ожидания по поводу возможной рецессии в Еврозоне и энергетический кризис. Кроме того, доллар дорожает из-за того, что Федрезерв США стремительнее повышает ставки для сдерживания инфляции, тогда как Европейский центробанк только сигнализировал о повышении ставок в июле.

  • 13 июля евро ненадолго стал дешевле доллара впервые с 2002 года.
  • Падение стоимости европейской валюты является результатом многих факторов, один из которых – война в Украине.
  • По прогнозам, курс евро будет снижаться в среднесрочной перспективе и достигнет показателя 0,95 евро за $1.
Андрей Водяный
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паритет НБУ курс евро Сергей Николайчук
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