Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Смолий о новой власти: Любое давление на НБУ до добра не доведет

Смолий о новой власти: Любое давление на НБУ до добра не доведет
18.10.2019, 13:15

По словам главы Нацбанка, с президентом и правительством сейчас хорошая кооперация и сотрудничество

Национальный банк Украины не чувствует никакого давления от президента и правительства. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью Голосу Америки.

"У нас достаточно хорошая кооперация достаточно хорошее сотрудничество и никакого давления мы сегодня на Национальный банк не ощущаем", - сказал Смолий.

Он признал, что вопрос независимости Нацбанка и давления на него был одним из самых актуальных в течение последних нескольких месяцев.

"Однако я хочу сказать, что мы сегодня не чувствуем давления от президента, или правительства", - подчеркнул глава НБУ.

Он отметил, что за последние две недели прошли совместные совещания, президент посетил Нацбанк, встретился с коллективом, обсудили и макроэкономическую ситуацию в стране, и перспективы возобновления кредитования.

Кроме того, НБУ и Кабинет министров подписали Меморандум, в котором обозначили общие шаги по координации действий. "Последнее весомым шагом стала встреча в офисе президента, где мы обсуждали объем неработающих кредитов в банковской системе и, в частности в государственных банках, а также то, что мешает восстановлению кредитования", - добавил Смолий.

Он также рассказал, что, прощаясь, президент пошутил: "Я не хочу сильно пожимать, чтобы не говорили что я давил на Национальный банк".

По словам Смолия, и президент, и премьер-министр понимают, "что любое воздействие на Национальный банк, с точки зрения принятия решений, до добра не доведет".

"Те решения, которые принимаются Национальным банком, должны быть взвешены и, соответственно, должны приниматься профессиональной командой Национального банка без всякого внешнего воздействия", - подчеркнул Смолий.

Напишите нам
Яков Смолий НБУ независимость нбу
Комментарии
Последние новости
 