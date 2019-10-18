Смолий о новой власти: Любое давление на НБУ до добра не доведет

Национальный банк Украины не чувствует никакого давления от президента и правительства. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью Голосу Америки.

"У нас достаточно хорошая кооперация достаточно хорошее сотрудничество и никакого давления мы сегодня на Национальный банк не ощущаем", - сказал Смолий.

Он признал, что вопрос независимости Нацбанка и давления на него был одним из самых актуальных в течение последних нескольких месяцев.

"Однако я хочу сказать, что мы сегодня не чувствуем давления от президента, или правительства", - подчеркнул глава НБУ.

Он отметил, что за последние две недели прошли совместные совещания, президент посетил Нацбанк, встретился с коллективом, обсудили и макроэкономическую ситуацию в стране, и перспективы возобновления кредитования.

Кроме того, НБУ и Кабинет министров подписали Меморандум, в котором обозначили общие шаги по координации действий. "Последнее весомым шагом стала встреча в офисе президента, где мы обсуждали объем неработающих кредитов в банковской системе и, в частности в государственных банках, а также то, что мешает восстановлению кредитования", - добавил Смолий.

Он также рассказал, что, прощаясь, президент пошутил: "Я не хочу сильно пожимать, чтобы не говорили что я давил на Национальный банк".

По словам Смолия, и президент, и премьер-министр понимают, "что любое воздействие на Национальный банк, с точки зрения принятия решений, до добра не доведет".

"Те решения, которые принимаются Национальным банком, должны быть взвешены и, соответственно, должны приниматься профессиональной командой Национального банка без всякого внешнего воздействия", - подчеркнул Смолий.