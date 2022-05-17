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НБУ не исключает возвращения плавающего обменного курса еще до конца войны

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17.05.2022, 10:03
НБУ не исключает возвращения плавающего обменного курса еще до конца войны - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Национальный банк рассматривает возможность возвращения к плавающему обменному курсу еще до конца войны. Об этом сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко японской газете The Asahi Shimbun, говоря о политике НБУ в условиях военного положения.

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"Наша позиция неизменна. Мы понимаем, что финансирование бюджетных потребностей центральным банком является исключением, возможным только из-за военного положения. И как только мы победим или риски финансового сектора будут сведены к минимуму, центральный банк немедленно откажется от этой практики. Мы вернемся к режиму плавающего обменного курса и другим рыночным инструментам, включая учетную ставку, которые обычно используем", – сказал Шевченко.

  • Национальный банк в первый же день полномасштабной российско-украинской войны заморозил курс гривни. С тех пор он установлен на уровне 24 февраля – 29,25 грн/$.
  • Средний наличный курс доллара в украинских банках несколько выше – 31,63-32,18 грн/$.
Андрей Водяный
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НБУ Кирилл Шевченко курс гривни
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