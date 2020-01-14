НБУ обнаружил 58 нелегальных обменников

В 2019 году Национальный банк Украины проверил 1123 пунктов обмена валюты и выявил 58 нелегальных.

Как сообщает пресс-служба НБУ, нелегальные обменники обнаружены в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Информацию о нарушителях Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Данные и фото нелегальных обменных пунктах НБУ размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".