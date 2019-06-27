НБУ обновит требования к регистрации участников платежного рынка

Национальный банк Украины планирует усовершенствовать требования к регистрации платежных систем, участникам платежных систем и операторам услуг платежной инфраструктуры, а также распространить соответствующие требования на операторов почтовой связи, получивших лицензию на переводы в гривне без открытия счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, Нацбанк планирует обновить порядок предоставления документов, который предусматривает возможность их подачи в виде:

электронных документов с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица;

электронных копий оригиналов документов на бумажных носителях;

документов на бумажных носителях.

Во-вторых, НБУ собирается упростить требования к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты, которые подаются в НБУ для регистрации этих платежных систем.

В-третьих, Нацбанк планирует актуализацию требований к участникам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты/нерезиденты в части обеспечения ими информационной безопасности.

В четвертых, регулятор хочет детализировать требования по регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент.

В-пятых, НБУ планирует предоставить возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора/изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.

И еще одна новация - усовершенствование порядка согласования условий и порядка деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры.

Проект постановления НБУ "Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры" регулятор предлагает для общественного обсуждения.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 29 июля на почтовый и электронный адрес Нацбанка.

В июне НБУ зарегистрировал новую платежную систему ЮАПЕЙ.

Ранее сообщалось, что внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы.