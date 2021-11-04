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НБУ обязал финкомпании сделать кредитные договоры более понятными для потребителей

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 13:15
НБУ обязал финкомпании сделать кредитные договоры более понятными для потребителей - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк (НБУ) утвердил Положение о дополнительных требованиях к кредитным договорам небанковских финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, цель документа – сделать договоры более информативными и понятными для потребителей финансовых услуг.

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Положение предусматривает отдельные нормы содержания договора, способа изложения текста договора, порядка подписания договора, заключаемого в виде электронного документа, а также устанавливает запрет включать в содержание договора недобросовестные условия.

По оценкам НБУ, дополнительные требования к кредитным договорам обеспечат надлежащий уровень раскрытия в договоре существенной информации по условиям предоставления услуги, правам и обязанностям сторон договора, а также последствиям невыполнения взятых потребителем обязательств.

Соответствующее постановление № 113 от 3 ноября вступает в силу с 5 ноября 2021 года. Документ предусматривает трехмесячный переходный период для кредитодателей.

  • В октябре НБУ утвердил требования по раскрытию небанковскими финучреждениями полной информации об условиях потребительских кредитов и о полной стоимости кредита для потребителя.
  • По данным проекта USAID "Трансформация финансового сектора", размер средней реальной годовой процентной ставки по микрокредитам, которые предлагают финучреждения, составляет 28 000%, по банковским кредитам на личные цели – 121% годовых.

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Юрий Тарасовский
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